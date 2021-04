Si vous utilisez la messagerie Signal, vous savez sans doute qu’il est possible d’envoyer et de recevoir des messages sur Signal depuis votre ordinateur, en utilisant l’application officielle.

Mais sur ordinateur, il n’est pas encore possible de créer un compte Signal : on ne peut officiellement que relier un compte qui existe déjà sur un smartphone.

J’ai cherché un peu, et en fait il existe un moyen d’utiliser Signal sans smartphone. On peut utiliser un outil en ligne de commande pour créer un compte sans installer l’application mobile, et ensuite y relier l’application Signal pour ordinateur.

J’ai testé ça l’autre jour, et ça a bien fonctionné. La création du compte, est un peu technique ; mais après plus besoin d’y toucher : une fois que l’appli Signal est connectée sur l’ordinateur, elle fonctionne normalement, sans commandes particulières.

Mode d’emploi

Pour ma part j’ai suivi ces instruction :

Installez l’utilitaire signal-cli , qui permet de créer un compte Signal sans smartphone. # Sous mac brew install signal-cli # Sous Linux sudo apt install signal-cli Demandez la création du compte, en remplaçant +33600000000 par votre propre numéro de téléphone : signal-cli -u +33600000000 register (Au besoin, ajoutez l’option --voice à la fin de la ligne pour avoir un appel vocal à la place ; par exemple si vous utilisez une ligne fixe.) (optionnel) Si vous voyez un message “Captcha invalid or required for verification” : Ouvrez la page https://signalcaptchas.org/registration/generate.html,

Résolvez le test demandé ; une page blanche apparaît,

Ouvrez la Console du navigateur web, et cherchez un message parlant de signalcaptcha://<plein de chiffres et de lettres> ,

, Copiez tous les chiffres et les lettres juste après signalcaptcha:// ,

, Demandez à nouveau la création du compte, mais cette fois-ci en rajoutant le captcha que vous venez de copier : signal-cli -u +33600000000 register --captcha 'les chiffres et lettres que vous avez copié' Vérifiez le compte. Vous allez recevoir un SMS avec un code de vérification. Notez-le (avec ou sans le tiret, ça n’a pas d’importance), puis entrez cette commande : signal-cli -u +33600000000 verify 000000 (en remplaçant 000000 par votre code de vérification). Créez un profil Signal. Cela vous permettra de rejoindre les groupes de discussion. signal-cli -u +33600000000 updateProfile --name 'Votre nom ou pseudo' Téléchargez l’appli Signal pour votre ordinateur, et ouvrez-la. L’application va vous demander de scanner un QR-code. Prenez une capture d’écran du code, et envoyez-le sur https://zxing.org (par exemple) pour le décoder. Cela vous donnera un texte qui commence par tsdevice:// ; copiez-le. Associez l’appli pour ordinateur à votre compte Signal, en collant le texte décodé depuis le QR-code. signal-cli -u +33600000000 addDevice --uri 'tsdevice:/…'

Pour moi c’était suffisant : l’appli Signal sur mon ordinateur s’est automatiquement connectée au bout de quelques instants, et m’a permis d’envoyer et de recevoir des messages.

ℹ️ Pensez à lancer l’appli Signal régulièrement (ou à la garder ouverte) : au bout de 30 jours sans lancement, l’application sera déconnectée du compte, et ne ne recevra plus les nouveaux messages. Si cela arrive, il parait qu’il faut refaire la procédure avec le QR-code de l’application (l’étape 7).

Résumé

Si vous cherchez juste les instructions à taper rapidement, voici un résumé des commandes expliquées plus haut :

# Remplacez par votre n° de téléphone PHONE = '+33600000000' # Linux sudo apt install signal-cli # Mac brew install signal-cli # Allez sur https://signalcaptchas.org/registration/generate.html pour récupérer un captcha signal-cli -u $PHONE register --captcha <les lettres et chiffres après signalcaptcha://> signal-cli -u $PHONE verify <code reçu par SMS> signal-cli -u $PHONE updateProfile --name <votre nom> signal-cli -u $PHONE addDevice --uri <lien tsdevice:/ dans le qr-code de l’appli pour ordinateur>

Signal évolue régulièrement : si vous voyez une rectification à apporter à ces instructions, envoyez-moi un message sur Mastodon.